"Политическая заказуха". Захарова о преследовании Бурцевой в Эстонии

В МИД России прокомментировали дело о госизмене в Эстонии.

Предъявление эстонскими властями обвинений в государственной измене и нарушении санкций в отношении журналистки Светлане Бурцевой, которая писала статьи и делала фотографии для интернет-издания Baltnews, является "очередной политической заказухой". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что такая ситуация обсуловлена стремление Таллина запугать тех, кто работает в сфере СМИ. В Прибалтике хотят дать четкий сигнал медиа и прессе, что за ту работу, которая не вписывается в мейнстримовый нарратив, сотрудники могут поплатиться своим благополучием, свободой и жизнью.

Это очередная политическая заказуха, которая необходима для того, чтобы создавать вокруг информации о, из, про Россию токсичный фон.... И власти Эстонии попрали все, о чем заявляли в качестве своих принципов, которым они привержены. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik