В МИД РФ рассказали, что провисание мессенджеров привело к проблемам в бизнесе.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала сбой в работе Facebook. Чиновница объяснила в эфире программы "Соловьев live" на YouTube-канале о том, что в подобных ситуациях под рукой у руководства социальных сетей должен быть топор, чтобы оперативно вскрыть комнату с серверами компании.

Для компании Марка Цукерберга это был крупнейший сбой за всю ее историю. Акции предприятия упали более чем на 5%. Бизнесмен лишился порядка 7 млрд долларов. Журналисты из New York Times написали о том, что сотрудникам пришлось использовать болгарку, чтобы добраться до серверов и перезапустить устройства. Позже данная информация была удалена из материала. Захарова подчеркнула, что сбой сказался на глобальных бизнес-процессах, так как владельцы котиков не смогли запостить фотографии со своими питомцами.

Мессенджеры — это главные и, возможно, для многих единственное средство коммуникации. Это вопрос бизнеса и не только бизнеса высоких акций и крупных компаний, а бизнеса людей, которые торгуют через эти соцсети, принимают заказы, предоставляют услуги. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В Facebook назвали причину неполадок в работе соцсети.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live