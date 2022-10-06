Захарова прокомментировала публикацию NYT об убийстве Дугиной

В МИД РФ оценили сведения разведки США о причастности Украины к гибели россиянки.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала публикацию американского издания The New York Times об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Авторы статьи со ссылкой на источники в разведывательном управлении рассказали о том, что россиянка погибла из-за действий украинских властей.

Меня удивляет, что вы задаете вопрос относительно утечек в NYT, вообще у нас свое расследование на этот счет, которое поделилось с широкой общественностью видеокадрами, материалами относительно убийства Дарьи Дугиной. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Относительно вопроса курирования или некурирования киевского режима со стороны американских спецслужб Мария Захарова уточнила, что в России давно фиксируют элементы экстремистской деятельности. В МИД РФ призвали Украину и Запад самим разбираться в вопросе того, какая часть из планов осуществляется только киевским режимом, а какую - в увязке с силами США.

В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной.

Фото и видео: МИД России