В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве Дугиной

Дмитрий Песков рассказал о разоблачительной статье из The The New York Times.

В Кремле прокомментировали публикацию американских СМИ об убийстве журналистки Дарьи Дугиной. Ранее авторы материала в The New York Times сочли, что гибель девушки связана с украинскими властями. При этом издание ссылалось на представителей американского разведывательного управления. Специалисты добавили, что данное преступление совершалось без ведома Вашингтона. Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков надеется, что речь идет не о попытке властей США снять с себя ответственность. Если это не фэйк, то действительно это положительно, что американская разведка с этим согласилась, поздновато, но согласилась. И, конечно, очень хочется надеяться, что это не попытка американских коллег, обладая некой информацией, снять с себя ответственность. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля Песков: фейков о частичной мобилизации много, нужно объективно относиться к информации. Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. ну почти