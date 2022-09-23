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Песков: фейков о частичной мобилизации много, нужно объективно относиться к информации

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Пресс-секретарь Кремля призвал не верить информации из фейк-ньюс.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков считает, что на сегодняшний фейковых материалов о частичной мобилизации в большом количестве распространяется по социальным сетям, поэтому гражданам нужно объективно относиться к получаемой информации. Чиновник призвал "Трезво и вдумчиво" обрабатываться данные.

Есть, конечно, какие-то такие провокационные, огромное количество фейковых сообщений в соцсетях, просто нужно трезво, и вдумчиво, и объективно к этому относиться, не поддаваясь вот этим провокационным попыткам.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что российский лидер Владимир Путин в среду 21 сентября выступил с обращением к гражданам страны. Он объявил о частичной мобилизации, назвав это решением, которое в полной мере "адекватно нынешним угрозам".

Песков: правительство определит категории граждан, кто получит отсрочку.

Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти

Теги: дмитрий песков, кремль, фейк-ньюс, частичная мобилизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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