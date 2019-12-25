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Захарова прокомментировала последние заявления администрации США
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Захарова прокомментировала последние заявления администрации США

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В МИД РФ рассказали о кадровых перестановках в Белом доме.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона не исключает того, что разнящиеся заявления американских чиновников по урегулированию конфликта на Украине связаны с изменениями в администрации США. Такое мнение чиновница высказала в эфире радиостанции Sputnik.

Я не знаю, с чем это связано…потому что очевидно, что администрация, непосредственно сотрудники, топ-менеджеры в Белом доме, они находятся в состоянии, видимо, смены.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат отметила, что многие заявления от Запада делаются под влиянием происходящей смены действующего состава в администрации Белого дома при президенте Джо Байдене. Таким образом Мария Захарова прокомментировала в эфире СМИ высказывания о том, что Вашингтон на текущий момент не видит жизнеспособного переговорного пути для решения ситуации на Украине.

Захарова назвала решение сейма Литвы о признании России страной-террористом экстремистским.

Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik
 

Теги: белый дом, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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