В МИД РФ считают, что страны НАТО лишь создают новые конфликты.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала решение сейма Литвы о признании России страной-террористом экстремистским. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире радиостанции Sputnik.

Возможно, забыли об этом в странах, которые принимают подобные - я не могу сказать документы, делают такие по большому счету экстремистские шаги, потому что по-другому их не назвать. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат уточнила, что на протяжении последних десятилетий российская сторона неоднократно видела противозаконные агрессивные действия со стороны государств-участников НАТО без наличия на то каких-либо правовых оснований. Захарова подчеркнула, что действия военного альянса приводят к формированию новых вооруженных конфликтов.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik

