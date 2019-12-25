В МИД России напомнили о странных высказываниях армянина в день 80-й годовщины Великой Победы.

Армения готовится встроиться в опасную тенденцию по переписыванию неудобной для коллективного Запада истории Второй мировой войны. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница из внешнеполитического ведомства прокомментировала назначение на должность бывшего официального представителя министерства по обороне Арцруна Ованнисяна главой Национального оборонного исследовательского университета в постсоветской республики. В Москве уточнили, что в 2025 году этот иностранец запомнился тем, что выступил на местном телевидении с провокационными высказываниями. Инцидент произошел 9 мая - в день 80-й годовщины Великой Победы.

Он фактически выразил сожаление в связи с поражением в 1943 году войск вермахта в Сталинградской битве, а также утверждал, что разгром нацистской Германии помешал реализации планов Гитлера якобы по созданию независимой "Великой Армении". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова пояснила общественности, что идеологические преемники нацистов из фашистсткой Германии и коллаборационистов, занимающие сейчас многие высокопоставленные посты в европейском регионе, откровенно оправдывают местных пособников, говоря о преступлениях вермахта как о борьбе за "национально-освободительную борьбу".

Захарова: фактор России и Китая заставляет Запад вести себя в Африке приличнее.

Фото: МИД России