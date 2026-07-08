В МИД России напомнили о стремлении стран Запада продолжать колониальную политику.

Если бы не стабилизирующая роль России, Китая, если бы не наличие новых политических объединений, в том числе БРИКС, то "нога так называемого белого человека" уже давно растоптала бы Африку всё, и от процессов деколонизации ничего бы не осталось. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Никто ж не против того, чтобы западные страны инвестировали, общались, сотрудничали, выстраивали бизнес на африканском континенте. Против этого не выступают ни африканцы, ни Россия, ни Китай, ни другие страны. Условие – чтобы это всё было на законных основаниях, на правовых основаниях. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik