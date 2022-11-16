В МИД РФ рассказали о чудовищном акте со стороны киевского режима.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала фотографию с привязанными к столбам людьми в Херсоне. В эфире авторской программы на радиостанции Sputnik чиновница объяснила, что находит подобный снимок чудовищным и шокирующим.

Чудовищный акт этого линчевания людей - привязывание к столбам, он шокировал мир. Об этом не могли не сказать. Причем не дикарями, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 12 ноября офис украинского президента Владимира Зеленского заявил о начале работы киевских властей в городе Херсоне. В своем Telegram-канале официальный представитель назначенной украинскими властями администрации сообщил о введении в населенном пункте комендантского часа с 17 часов вечера до 08 часов утра. Информационное агентство Ассошиэйтед Пресс разместило в социальных сетях фотографии из Херсона, на которых изображены два человека, привязанные к столбам. В СМИ объяснили, что так людей наказали за предположительное сотрудничество с российскими властями. Снимки сделаны в воскресенье, 13 ноября.

Захарова прокомментировала фото с привязанными к столбам людьми в Херсоне.

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik