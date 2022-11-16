Захарова рассказала о попытке провокации против Лаврова в Камбодже

В МИД РФ рассказали о странной "журналистке", которая пыталась дотронуться до Сергея Лаврова.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала о попытке провокации против министра по иностранным делам Сергея Лаврова в Камбодже. Информацией чиновница поделилась в эфире авторском программы на радиостанции Sputnik. Спикер объяснила, что на выходе из здания, в котором проходят официальные мероприятия, к Сергею Лаврову подбежала женщина, которая пыталась телефоном дотронуться до министра. При этом она представилась как журналистка.

Мы собираемся выходить из здания, вдруг прорываться, буквально прорываться, хотя речь идет только об аккредитованных, проверенных журналистах, некая дама... Сложно сказать, кого и как она представляла. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что обычно представители прессы прорываются с каким-то вопросом в том случае, если речь идеи об операторе с камерой. Однако в Камбодже произошло то, что Мария Захарова "не видела никогда". Она уверена в том, что женщина выдавала себя за сотрудницу СМИ, просто включила смартфон с видеозаписью и не пыталась даже задать ни одного вопроса. При этом видеозапись все же была включена. Дипломаты пытались посмотреть на рабочий бейдж женщины, но в результате та начала прятаться "под какие-то стойки".

Захарова назвала мифологемой просьбы "призвать Путина к переговорам".

Фото и видео: Telegram / Радио Sputnik