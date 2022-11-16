Захарова назвала мифологемой просьбы "призвать Путина к переговорам"

Дипломат отметила, что Россия "сидела за столом переговоров" восемь лет.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мифологемой просьбы "призвать президента РФ Владимира Путина к переговорам". Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

Комментируя информацию агентства Bloomberg о призыве президента Франции Эммануэля Макрона китайскому лидеру Си Цзиньпину "вернуть Путина на стол переговоров с Киевом", Захарова отметила, что Россия "сидела за столом переговоров" восемь лет. Она подчеркнула, что этот стол был в Кремле, МИДе, в "нормандском формате".

Восемь лет мы ждали, когда же партнеры очнутся и начнут работать, а они вели себя, как не выучившие урок, не желающие быть вызванными для ответа, все время отвлекающиеся на что-то и отвлекающие других. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что многие на G20 назвали махинацией резолюцию ГА ООН о репарациях.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik