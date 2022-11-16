Захарова: многие на G20 назвали махинацией резолюцию ГА ООН о репарациях

В понедельник, 14 ноября, ГА ООН приняла проект резолюции о возмещении Россией ущерба Украине.

Многие на G20 назвали махинацией резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о возмещении Россией ущерба Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Напомним, 14 ноября ГА ООН большинством голосов приняла проект резолюции о репарациях Киеву. Его поддержали 94 страны, 14 государств выступили против, еще 73 воздержались.

По словам Захаровой, многие, с кем встречался глава МИД РФ Сергей Лавров на полях саммита G20, назвали этот документ политической махинацией.

Потому что документ – это то, что принимается на основе международного права, а не исходя из подгонки числа голосующих или использования различных методик набора голосов для того, чтобы потом получать безумный, бездушный, дикий продукт. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Захарова заявила, что Зеленский ведет себя абсолютно по-хамски.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik