Захарова: Зеленский ведет себя абсолютно по-хамски

По словам дипломата, выступление украинского лидера на саммите G20 в семь раз превышало норму.

Президент Украины Владимир Зеленский ведет себя абсолютно по-хамски. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По словам дипломата, выступление украинского лидера на саммите G20 по своей продолжительности в семь раз превышало норму. Она подчеркнула, что большинству стран-членам "двадцатки" было выделено по три минуты на выступление. При этом, по словам Захаровой, эти страны своими деньгами и ресурсами восстанавливали разрушенную США экономику.

А тут приходит Зеленский, как в детской сказке "Хрюк на елке", и начинает вести себя абсолютно по-хамски, считая, что наглость – это и есть кредо. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Ранее Лавров заявил, что Украина выдвигает неадекватные требования для переговоров.

Видео: ВКонтакте / Радио Sputnik