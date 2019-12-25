В МИД России прокомментировали слова главы МИД Венгрии Петера Сийярто.

Киевский режим не остановится теперь ни перед чем, российское руководство предупреждало об опасности украинских властей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод. Чиновница заметила, что все эти годы наша страна предупреждала западных идеологов, "входящих в Обамайдан клуб", что киевский режим представляет из себя аморального и кровожадного монстра, который никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру.

В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: к капитуляции Украину подталкивали те, кто внушал ей мысль о победе.

Фото: МИД России