Киевский режим не остановится теперь ни перед чем, российское руководство предупреждало об опасности украинских властей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Таким образом во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали атаку Вооруженных сил Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод. Чиновница заметила, что все эти годы наша страна предупреждала западных идеологов, "входящих в Обамайдан клуб", что киевский режим представляет из себя аморального и кровожадного монстра, который никогда не остановится и как поганая зараза расползется по всему миру.
В Африке они уже теракты совершали. На Ближнем Востоке засветились. Граждан Средней Азии в террор втягивали. В Европе нелегальный рынок оружия освоили. С западными заказчиками черную трансплантологию отработали. Банковая не остановится теперь не перед чем.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
