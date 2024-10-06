В МИД России оценили риторику Эмманюэля Макрона об украинском кризисе.

В Москве назвали "низким враньем" слова французского президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что российский президент Владимир Путин не хочет мира на Украине. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Чиновница прокомментировала подписчикам материал иностранного издания Le Figaro, в котором политический лидер Елисейского дворца оценил ситуацию с мирным урегулированием регионального конфликта.

Какое же низкое вранье! Французские политические и государственные деятели же, в свою очередь, подталкивали украинских наймитов к проведению "майданов", совершению госпереворотов и других шагов, подрывающих безопасность и мир. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Во внешнеполитическом ведомстве нашей страны добавили, что Париж не сделал ничего для реализации минских соглашений. При этом бывший французский президент Франсуа Олланд в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung в марте 2023 года рассказал о том, что время, данное Киеву минскими соглашениями, позволило украинским властям повысить собственную боевую готовность. Мария Захарова уверена, что реальную капитуляцию Украине на самом деле предлагали те лица, которые на протяжении нескольких лет внушали чиновникам с Банковой улицы мысль о "победе на поле боя", хотя в реальности элиты прекрасно понимали, что добиться этой цели невозможно.

Фото: МИД России