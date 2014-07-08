Захарова пошутила, что Зеленский не оставил попыток попасть на саммит на Аляске

В МИД РФ оценили ролик, на котором лось пытается проникнуть на базу США, где состоится встреча Путина и Трампа.

В Москве с иронией прокомментировали видеозапись с лосем, пытавшимся попасть на площадку переговоров между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в собственном Telegram-канале. Чиновница пошутила подписчикам, что речь может идти не о диком животном, а якобы о Владимире Зеленском, который "уже не знает, что придумать" для того, чтобы попасть на мероприятие в Анкоридже.

Зеленский уже не знает, что придумать... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Дипломат прикрепила к посту видео, на котором, как утверждается, запечатлен зверь, пытавшийся проникнуть на базу, на территории которой пройдет запланированный саммит "Россия-США" на высшем уровне. Ранее помощник главы нашего государства Юрий Ушаков указал СМИ, что саммит начнется в Анкоридже в 22:30 часов вечера по московскому времени. Его откроет беседа между политическими лидерами тет-а-тет, в которой, кроме президентов будут участвовать только переводчики. Сотрудник Кремля добавил, что основной темой встречи будет мирное урегулирование регионального кризиса на Украине. Однако Путин и Трамп затронут более широкие задачи для обеспечения глобальной безопасности, острые международные проблемы и региональную повестку.

