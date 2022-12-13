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Захарова призвала пресечь бизнес "черных трансплантологов" на Украине

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В МИД России рассказали о том, что нелегальный бизнес в стране существовал еще в 90-ых годах.

Деятельность "черных трансплантологов" в зоне боевых действий на Украине требует пристального международного мониторинга, а также срочного принятия соответствующих мер. Такое заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница считает, что преступления продолжаются в киевском режиме и сейчас.

Черная трансплантология на Украине - это признанный и доказанный факт...Это настоящий бизнес в зонах вооруженных конфликтов, чрезвычайно прибыльный для тех, кто им занимается. Существование этого страшного, кровавого бизнеса невозможно без покровительства на самом высоком государственном уровне.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова обратила внимание на то, что Украина оказывалась в центре скандалов, связанных с нелегальной трансплантологией,  еще задолго до государственного переворота в 2014 году, еще с конца 90-ых годов XX века. Тогда местные СМИ писали о том, что малообеспеченные граждане вынуждены продавать свои внутренние органы для получения материальной поддержки. Дополнительно публиковались данные о незаконном изъятии анатомических материалов из тел умерших людей.

Захарова заявила, что Россия предлагала Финляндии решить ситуацию со счетами посольств.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, трансплантация органов
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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