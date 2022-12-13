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Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"

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По ее словам, сенатор может записать короткий ролик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму объяснить слова об "удачной трате денег". Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, американские и британские СМИ пытаются убедить в том, что заявление сенатора про "удачную трату" денег Вашингтона в "смерть русских" вырвали из контекста и смонтировали киевским режимом. При этом Захарова отметила, что никакого осуждения не было с их стороны. Она предложила Грэму возможность самому сделать заявление.

Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США.

Видео: Telegram / Мария Захарова

Теги: заявление, линдси грэм, мария захарова, мид россии, сенатор сша
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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