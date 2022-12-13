Захарова предложила сенатору Грэму объяснить слова об "удачной трате денег"

По ее словам, сенатор может записать короткий ролик.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила американскому сенатору Линдси Грэму объяснить слова об "удачной трате денег". Об этом она заявила в своем Telegram-канале.

По словам дипломата, американские и британские СМИ пытаются убедить в том, что заявление сенатора про "удачную трату" денег Вашингтона в "смерть русских" вырвали из контекста и смонтировали киевским режимом. При этом Захарова отметила, что никакого осуждения не было с их стороны. Она предложила Грэму возможность самому сделать заявление.

Он может взять телефон, включить видеокамеру, направить его на себя и записать короткий ролик. И вот только тогда мы все узнаем, что же произошло на самом деле. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее сенатор Грэм назвал смерть россиян удачной тратой денег США.

Видео: Telegram / Мария Захарова