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Захарова поздравила народ Белоруссии с Днем независимости республики

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В МИД России оценили вклад Белоруссии во времена Второй мировой войны.

В российском внешнеполитическом ведомстве поздравили народ Белоруссии с Днем независимости республики. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница пояснила, что в настоящее время находится на территории соседней страны в отпуске.  Она пояснила, что считает жизненно необходимым для себя сделать так, чтобы ее ребенок смогла увидеть Белоруссию, поняла, что речь идет не только о природе, гостеприимстве, хлебосольстве и добродушии, но также и исторические вехи, через которые Москва и Минск прошли вместе.

Хочу поздравить наших белорусских братьев, друзей, коллег, весь народ Белоруссии с их праздником, национальным днем. Сегодня запланирован в Минске и торжественный парад, и много других важных мероприятий.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в конце июня глава МИД РФ Сергей Лавров посещал Минск с рабочим визитом. Дипломат провел переговоры с местным коллегой, а также был принят главой республики Александром Лукашенко.

Захарова считает, что председательство России в СБ ООН будет насыщенным.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

Теги: белоруссия, вторая мировая война, день независимости, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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