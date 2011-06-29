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Захарова посоветовала доверять данным правоохранителей по крушению самолета Пригожина

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В МИД России оценили трагедию в Тверской области.

Официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова посоветовала СМИ и обществу руководствоваться информацией правоохранительных органов, которые занимаются расследованием крушения самолета основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве с журналистами.

Ккак представитель МИД, как гражданин нашей страны, интересующийся разными вопросами...Все, что на этот счет в моем информационном пространстве, я получаю именно по линии тех правоохранительных органов, которые занимаются расследованием случившегося. И вам советую.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС "Фукусима" в знак солидарности с Токио.

Фото и видео: МИД России

Теги: авиакрушение, евгений пригожин, мария захарова, мид, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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