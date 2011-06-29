Захарова предложила политикам США выпить воду с АЭС "Фукусима" в знак солидарности с Токио

В МИД России рассказали о ситуации со сбросом воды с АЭС В Японии.

Американские политики могут продемонстрировать солидарность с Токио, выпив сбрасываемую в океан воду с атомной электростанции "Фукусима-1". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мне кажется, те американские политики, которые поддержали Японию в данном вопросе, могут продемонстрировать солидарность и все-таки выпить эту воду, будучи полностью уверены в ее безопасности. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Чиновница обратила внимание на то, что представители Японии, которые утверждали, что сбрасываемая с АЭС вода безопасна настолько, что ее можно пить, "почему-то пить ее отказались". Мария Захарова отметила, что из-з политизации Вашингтона потом происходят подобные курьезы. В МИД РФ призвали коллег из Токио "к максимальной открытости по столь чувствительной теме".

МИД пообещал жесткий ответ, если США не выдадут визы российским журналистам.

Фото и видео: МИД России