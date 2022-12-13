Захарова посоветовала США "поумерить амбиции" в сфере международной кибербезопасности

В МИД РФ считают, что Белому дому не удастся стать судьей.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова посоветовала властям США "поумерить амбиции" в сфере международной кибербезопасности. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Дипломат пояснила, что американские представители из Белого дома претендуют на роль мировых судей и жандармов в цифровой среде Спикер МИД РФ считает странным, что такие стремления выражают те, кто сами международные правила и нарушают.

Наиболее примечательно то, что США в рамках новой киберстратегии пытаются приписать себе выработку в рамках ООН правил ответственного поведения государств в сфере международной информационной безопасности. Хочется посоветовать Вашингтону поумерить амбиции. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Сотрудница МИД РФ напомнила прессе о том, что обсуждение в ООН правил ответственного поведения было инициировано не США, а Россией. Именно с подачи российской стороны были запущены основные переговорные форматы по теме, включая рабочую группу открытого состава по международной информационной безопасности.

МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН.

Фото и видео: МИД России