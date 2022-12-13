МИД осудил отказ США выдать визы представителям России, собиравшимся в ООН

Мария Захарова рассказала о том, что США нарушают Устав ООН.

Американские власти не имеют никаких правовых оснований для невыдачи виз российским дипломатам, так как такая практика является противозаконной. Об этом журналистам в ходе регулярного брифинга в Москве заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница заметила, что Вашингтон используют такую практику в отношения тех стран, с которыми не согласны во внешней политике. В результате государства-члены Всемирной организации оказываются в неравном положении в переговорном процессе.

Никаких правовых оснований для таких решений у США нет, это в том числе противозаконно. ...Они действуют вне правового поля. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ напомнили иностранным коллегам о том, что создание препятствий для участия делегации в работе группы по сути является подрывом принципа суверенного равенства государств, который является одним из основным принципов Устава ООН.

Захарова: РФ призывает правозащитные организации дать оценку аресту Андриец в Риге.

Фото и видео: МИД России