Захарова: РФ призывает правозащитные организации дать оценку аресту Андриец в Риге

В МИД РФ напомнили о нарушениях прав человека в Прибалтике.

Москва призывает международные правозащитные организации дать принципиальную оценку происходящему в Латвии в связи с задержанием и арестом в Риге русскоязычной гражданки этой страны Татьяны Андриец, которая обвиняется за свою общественную деятельность. Об этом нарушении прав человека в ходе выступления на регулярном брифинге в Москве напомнила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница пояснила, что Татьяна не является гражданкой РФ, но при этом МИД все равно делает все то, что может сделать для нее как для соотечественницы.

Надежда невелика, но все же я исхожу из того, что они не могут настолько быть слепы и глупы к подобным резонансным историям. Мы призываем дать принципиальную оценку происходящему в Латвии полицейскому произволу. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что 6 февраля активистка была задержана в Риге Службой государственной безопасности. В российском дипломатическом представительстве осудили задержание Татьяны Андриец. Латвийский суд 8 февраля постановил арестовать фигурантку расследования на два месяца по обвинению в "действиях против национальной безопасности".

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Фото и видео: МИд России