В МИД РФ рассказали о сходстве ситуации с минскими соглашениями.

Диалог Белграда и Приштины под эгидой Евросоюза имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата, связанного с мирным урегулированием ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующую аналогию в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве привела официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, чт о в нормандском формате принимали участие РФ, Франция, Германия и Украина.

Я призываю всех в регионе - экспертов, политологов, конечно, журналистов и в целом общественность, - задуматься о том, какую роль будут играть договоренности с Западом и не повторят ли они все то, что случилось с нормандским форматом. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ рассказали о том, что под Минскими договоренностями стояли подписи мирового значения, которые сделали не обычные люди, а официальные лица, которые представляли в своих странах и на геополитической арене политические силы. Эти лица обладали должностными полномочиями для верификации подобных документов.

Захарова заявила, что киевский режим от попрошайничества перешел к шантажу США.

Фото и видео: МИД России