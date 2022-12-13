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Захарова: диалог Сербии и Косова под эгидой ЕС может повторить судьбу нормандского формата

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В МИД РФ рассказали о сходстве ситуации с минскими соглашениями.

Диалог Белграда и Приштины под эгидой Евросоюза имеет все шансы повторить судьбу нормандского формата, связанного с мирным урегулированием ситуации на юго-востоке Украины. Соответствующую аналогию в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве привела официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница напомнила о том, чт о в нормандском формате принимали участие РФ, Франция, Германия и Украина.

Я призываю всех в регионе - экспертов, политологов, конечно, журналистов и в целом общественность, - задуматься о том, какую роль будут играть договоренности с Западом и не повторят ли они все то, что случилось с нормандским форматом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ рассказали о том, что под Минскими договоренностями  стояли подписи мирового значения, которые сделали не обычные люди, а официальные лица, которые представляли в своих странах и на геополитической арене политические силы. Эти лица обладали должностными полномочиями  для  верификации подобных документов.

Захарова заявила, что киевский режим от попрошайничества перешел к шантажу США.

Фото и видео: МИД России

Теги: косово, мария захарова, мид, минские соглашения, сербия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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