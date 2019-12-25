Захарова: посол Антонов уже начал активные контакты с Госдепом США

Российский дипломат ведет диалог с Госдепом США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов уже начал активные контакты с сотрудникам Государственного департамента США. Такой комментарий чиновница дала журналистам телеканала "Россия-24".

Наш посол уже приступил к работе. Это не просто слова, это действительно практическая работа с Госдепартаментом. Уже начались активные контакты. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова: заявления США о новых санкциях находятся вне правовых рамок.

Фото: МИД России