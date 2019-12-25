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Захарова: посол Антонов уже начал активные контакты с Госдепом США
Сегодня, 12:11
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Захарова: посол Антонов уже начал активные контакты с Госдепом США

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Российский дипломат ведет диалог с Госдепом США.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов уже начал активные контакты с сотрудникам Государственного департамента США. Такой комментарий чиновница дала журналистам телеканала "Россия-24".

Наш посол уже приступил к работе. Это не просто слова, это действительно практическая работа с Госдепартаментом. Уже начались активные контакты.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Захарова: заявления США о новых санкциях находятся вне правовых рамок.

Фото: МИД России

Теги: анатолий антонов, госдеп, мария захарова, мид
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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