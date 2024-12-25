Захарова пошутила об опасности российских женщин для иностранцев

В МИД РФ напомнили о реакции иностранцев на русских женщин.

Иностранные мужчины и живущие за границей российские граждане неоднократно говорили о том, что находиться в России опасно из-за красоты наших женщин. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. В МИД РФ уточнили, что подобная реакция наблюдается как у приезжих в столицу, так и Санкт-Петербурге или Казани.

Либо они должны переехать и продолжать здесь работать, либо они возвращаются, потому что это была временная возможность работать там или быть, или потому что они моментально влюбляются в Россию, по-разному бывает, но смысл в том, что я видела огромное количество людей, которые мне лично говорили.... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: россияне делают все для спасения уникальных пляжей Анапы.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik