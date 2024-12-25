Захарова: россияне делают все для спасения уникальных пляжей Анапы

В МИД РФ рассказали о героической работе спасателей и добровольцев на Кубани.

Российские граждане со всех концов страны прикладывают все усилия для спасения уникальных пляжей Анапы, расположенной на территории Краснодарского края, после крушения в акватории региона танкеров и разлива нефтепродуктов в Черном море. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница напомнила, что места отдыха города-курорта знамениты не только наплывом туристов в летний сезон, но также и развивающейся инфраструктурой. Она пояснила, что речь идет об оздоровительных плятаж и лечебным песком.

И вы посмотрите: и МЧС, и местные власти, и огромное количество людей со всей страны приезжают в холод, - обратила внимание Захарова. - <…> Люди каждый день выходят и работают. И делают все для того, чтобы спасти это уникальное место. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что сами горожане активно призывают распространять информацию о произошедшем и о текущей ситуации в регионе. Однако отдельное внимание следует уделить добровольцам, которые помогают ликвидировать негативные последствия для экосистемы, несмотря при этом на риски для собственного здоровья.

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Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik