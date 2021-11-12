Захарова пошутила о подготовке Британии к потенциальной войне с Россией

В МИД РФ опубликовали снимки британских руководителей, комментируя информацию СМИ о неготовности Лондона к прямому противостоянию с Москвой.

В Москве иронично описали план действий британской политической элиты в случае "некой войны" с Россией в свете появившейся в СМИ информации о подготовке Соединенного Королевства к прямому вооруженному конфликту с Кремлем. Ранее в западной прессе просочились сведения о том, что Лондон якобы не готов к военным действиям. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале прокомментировала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Оба принца и король поведут в бой британских банкиров, дизайнеров, и, конечно, ученых. Лиз Трасс на танке будет прикрывать свой тыл. Борис Джонсон десантируется с британскими флажками в руках. Добьет всех Тереза Мэй танцем и байками про "новичок". Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

К этому посту в социальных сетях сотрудниц внешнеполитического ведомства России она прикрепила фотографию бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс в танке, а также снимок подвешенного Бориса Джонсона с национальными флагами в руках и изображение с Терезой Мэй, танцующей при выходе на сцену на съезде местной Консервативной партии в 2018 году.

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Фото: МИД России