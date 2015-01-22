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Захарова: Европа и Украина "пытаются изгадить" празднование 80-летия Победы
Сегодня, 10:47
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Захарова: Европа и Украина "пытаются изгадить" празднование 80-летия Победы

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В Москве оценили приглашение стран ЕС в Киев на празднование 9 мая.

Европейские политики и киевский режим пытаются изгадить празднование 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) нашего государства заявили, что круг  стран региона, приглашенных посетить украинскую столицу на 9 мая, почти полностью соответствует гитлеровской коалиции, воевавшей против Советского Союза. Специалисты из СВР указали общественности на то, что Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование юбилея Великой Победы.

Изгадить - так было бы точнее.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: Украине нужно вернуться в "нормальную нормальность".

Фото: МИД России

Теги: 9 мая, день победы, европа, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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