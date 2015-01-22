Европейские политики и киевский режим пытаются изгадить празднование 80-летнего юбилея Победы над фашистской Германией. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ранее в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) нашего государства заявили, что круг стран региона, приглашенных посетить украинскую столицу на 9 мая, почти полностью соответствует гитлеровской коалиции, воевавшей против Советского Союза. Специалисты из СВР указали общественности на то, что Европа и киевский режим пытаются омрачить празднование юбилея Великой Победы.
Изгадить - так было бы точнее.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова: Украине нужно вернуться в "нормальную нормальность".
Фото: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все