В МИД РФ назвали причины, по которым россиянам не следует покидать страну.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова попросила учитывать риски при планировании поездок за рубеж. Во время регулярного брифинге в Москве чиновница рассказала об угрозах для здоровья путешественников, которые решат провести новогодние и рождественские праздники за пределами РФ. Спикер не исключила возможную отмену пассажирского авиасообщения со странами, а также национальные локдауны из-за распространения нового "омикрон"-штамма.

Еще раз убедительно, настоятельно просим при выезде за рубеж планировать с учетом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможности находиться на территории зарубежного государства, если все-таки там будет введен локдаун или отменены рейсы. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава.

Фото и видео: МИД России