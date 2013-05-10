ВСУ стянули в Донбасс 125 тысяч человек, это половина всего личного состава

В Москве оценили новый законопроект Зеленского о размещении иностранных военных подразделений на Украине.

Киев направил в Донбасс 125 тысяч солдат и офицеров. Об этом на регулярном брифинге в российском внешнеполитическом ведомстве журналистам рассказала официальный представитель Мария Захарова. Чиновница уточнила, что данный показатель представляет из себя практически половину личного состава Вооруженных сил Украины.

ВСУ наращивают военную силу, стягивают тяжелую технику, личный состав. По некоторым данным, численность группировки войск в зоне конфликта уже достигает 125 тысяч человек, а это, если кто не знает, половина всего состава. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД России заявили об обеспокоенности данным фактом, а также отказом Украины в мирном урегулировании ситуации. По словам Марии Захаровой, внесенный президентом Владимиром Зеленским на рассмотрение Верховной рады документ гласит о разрешении допуска иностранных военизированных подразделений, которые будут размещены на территории страны. Закон начнет действовать с 2022 года. В Москве уверены, что этот указ напрямую противоречит Минским соглашениям.

Захарова: Киев фактически отказался от попыток мирного урегулирования в Донбассе.

Фото и видео: МИД России

