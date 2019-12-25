Перемена лиц на "берлинском политическом Олимпе" существенной роли не играет, а Москва готова к любому развитию событий. Ожидать улучшения отношений между Германией и Россией на фоне многочисленных воинственно-русофобских заявлений со стороны немецких политиков не приходится. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в размещенном на сайте внешнеполитического ведомства комментарии. Чиновница заметила, что обострять что-тото в двусторонних отношениях "давно нечего". По ее мнению усилиями национального правительства при канцлере Олафе Шольце эти связи разрушены практически до самого основания.

Другое дело, что за последние годы Германия настолько растеряла остатки своего суверенитета, авторитета и роли в международных делах, что перемена лиц на берлинском политическом Олимпе существенной роли не играет. Россия готова к любому развитию событий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Относительно угроз Берлина в вопросе поставок для Вооруженных сил Украины собственных дальнобойных ракет Taurus, дипломат уточнила, что это высказывание руководством ФРГ "случайно было обставлено рядом оговорок". Она напомнила, что такое решение Германии придется согласовывать с международными союзниками, а также бундестагом и другими лицами, некоторые из них придерживаются полярных точек зрения на проблему. В МИД России уверены, что практика на основе БМП "Пума" и танков "Леопард" из ФРГ показала, никакие "Таурусы" не могут спасти режим Зеленского.

Захарова: США находятся в глубочайшем нравственном, духовном кризисе.

Фото: МИД России