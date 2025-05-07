Захарова: США находятся в глубочайшем нравственном, духовном кризисе

В МИД РФ напомнили о том, как раньше в мире смеялись над тем, что американцы не знают географию, а сейчас - и историю.

Соединенные Штаты Америки в настоящее время находятся в глубочайшем кризисе не только экономическом или политическом, но и нравственном, моральном, духовном. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница указала на то, что весь народ США, его нация не знают собственную историю. Таким образом спикер прокомментировала высказывание лидера Белого дома Дональда Трампа, приписавшего Вашингтону победу в обеих мировых войнах. В российском внешнеполитическом ведомстве заметили, что иностранный политик является тем, кто все гиперболизирует и ко всему относится с гипертрофированной эмоцией. Мария Захарова добавила, что сам Дональд Трамп этого не скрывает, так как сделал на этом свою политическую карьеру.

Мне кажется, эта фраза, которую мы слышим постоянно, — "Давайте сделаем Америку снова великой" — она имеет и первую часть. Это вторая часть. А первая заключается в том, что Америка находится в глубочайшем кризисе. Раньше над ними смеялись, что они географию не знают.... Может быть оно даже хуже знает собственную историю, нежели географию международную. Потому что ездить они хотя бы ездят, хотя бы из туристических поездок привозят знания о том, что Земля не плоская. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: радио и победа в Великой отечественной войне имеют прямую связь.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik