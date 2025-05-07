В МИД РФ напомнили о роли Юрия Левитана в оповещении советского народа.

В Москве провели исторические параллели между радиосвязью и победой в Великой Отечественной войне. Она напомнила, что диктор Юрий Левитан был объявлен личным врагом Адольфа Гитлера. Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Ситуация похожа на то, что происходит сегодня, когда голоса правды и справедливости объявляются личными целями для властей из киевского режима. Во времена Второй мировой войны именно Левитан объявлял народу страны о вероломном нападении Берлина, сводки с мест сражений, освобождении и оставлении городов, потери личного состава и информацию о победе над фашистами в Германии.

А что такое санкции? Это преследование, это не просто ограничения. А что такое сайт "Миротворец"? Это список потенциальных жертв киевского режима. Напротив тех, кого они уничтожают, они ставят галочки. Даже в этом смысле это все символично. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

По словам представителя внешнеполитического ведомства России, в те времена радио было возможностью для массового оповещения людей о том, что им делать, куда бежать и как себя вести в случае нападения со стороны противника. Мария Захарова добавила, что сотрудники Организации Объединенных Наций по-прежнему с вниманием относятся к радио, так как оно до сих пор остается средством массового оповещения граждан и добирается до тех уголков планеты, в которых еще не распространены телевидение, интернет, гибридные способы передачи информации, технологии блокчейна и прочие виды связи. В МИД напомнили, что у многих людей мира нет возможности купить себе гаджет, но у них есть доступ к радио.

Захарова: 9 Мая в Москве пройдет не просто исторический юбилей.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik