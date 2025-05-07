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Захарова: 9 Мая в Москве пройдет не просто исторический юбилей

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В МИД России объяснили важность празднования Великой Победы на Красной площади.

Когда мировые политические лидеры приедут в Москву на празднование Дня Победы на Красной площади, то они будут участвовать не только в международном событии или историческом юбилее, а также приедут в Россию разделить то наше ощущение, эмоции, которые составляют всю суть как народа и как страны.  Соответствующее заявление в эфире своей авторской программы на радиостанции Sputnik официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что речь идет о последнем крупном юбилее, когда современники смогут наблюдать ветеранов и участников боевых действий Великой Отечественной войны. Во внешнеполитическом ведомстве указали, что это событие важно с точки зрения современной геополитики, когда продолжаются попытки сноса миропорядка, который был основан как раз на результатах и уроках Второй мировой войны.

Сила Дня Победы — это особое явление. Гости из-за рубежа, которые приедут в Москву на торжественные мероприятия 9 мая, смогут стать частью этой фантастической атмосферы...  Так или иначе, для нас это жизнеобразующее мероприятие, дата, явление.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова пошутила о подготовке Британии к потенциальной войне с Россией.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik

 

Теги: 9 мая, день победы, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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