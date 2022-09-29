В МИД РФ сообщили о том, что США заботится только о двух своих заключенных в РФ.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова переадресовала в посольство США вопрос о призыве к своим согражданам покинуть РФ. Об этом чиновница упомянула в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Москве. Она напомнила СМИ о том, что сейчас граждан СШа в российских местах заключения остается "немало", однако власти Вашингтона заинтересованы в возвращении именно двух конкретных человек. По остальным соотечественникам Белый дом и Госдеп в течение многих лет не предпринимал никакой активности.

Многое из того, о чем говорит американская дипмиссия, остается загадкой. <...> Если это просто пиар-акция, это один вопрос, если за этим что-то стоит, обратитесь к ним, пусть они сумеют как-то объяснить. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ пояснили, что Москва работает над всеми обращениями от россиян из разных стран, включая США. По словам Захаровой, для них власти США создавали не просто сложности, а "невыносимые условия жизни".

В МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с новым правительством Италии.

Фото и видео: МИД России