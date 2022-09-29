Мария Захарова оценила отношения Москвы с Римом.

В МИД РФ заявили о готовности сотрудничать с новым правительством Италии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Чиновница объяснила, что в стране готовы взаимодействовать с Римом и любыми законно избранными властями. По словам дипломата, текущая мировая обстановка накладывает серьезный отпечаток и в политических контактах между РФ и Италией.

Мы готовы взаимодействовать с любым законно избранным правительством, как Италии, так и других стран. Это наш принципиальный подход - мы с уважением относимся к демократическому волеизъявлению людей, которое было оформлено в виде выборов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В настоящее время основные механизмы двустороннего взаимодействия между странами подорваны, а также нанесен ущерб экономическому сотрудничеству в торговле и энергетике. Россия и Италия свернули свои договоренности по вопросам региональной безопасности, блокируются гуманитарные связи. Мария Захарова, добавила, что в РФ ни с кем не разрушали связи, поэтому "все должно зависеть" от практики итальянских властей.

Захарова: Россия ждет от ООН усилий, чтобы добиться снятия санкций с удобрений и зерна.

Фото и видео: МИД России