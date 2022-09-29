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Захарова: Россия ждет от ООН усилий, чтобы добиться снятия санкций с удобрений и зерна

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МИД РФ надеется, что Запад снимет ограничения с "Россельхозбанка".

Мария Захарова рассказала о том, что Россия ждет от ООН усилий, чтобы добиться снятия санкций с удобрений и зерна. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга  журналистами в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Дипломат пояснила, что говорит как об экономических, так и логистических проблемах, ограничениях в адрес России.

Мы ожидаем усилий с тем, чтобы добиться от европейцев, американцев, снятия ряда препятствий, которые не позволяют полноценно поставлять российские удобрения и зерно на мировой рынок.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ говорят о разрешении на заход российских судов в европейские морские порты, а иностранных - в российские. Москва призывает снять санкционное давление с компании "Россельхозбанк", так как данное предприятие обслуживает львиную долю всех мировых сделок с удобрениями и продовольствием.

Захарова: США ведут себя в киберпространстве все более нагло, взяв курс на его милитаризацию.

Фото и видео: МИД России

Теги: зерновая сделка, мария захарова, мид, оон, россельхозбанк, сельское хозяйство, удобрения
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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