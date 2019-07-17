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Захарова: США ведут себя в киберпространстве все более нагло, взяв курс на его милитаризацию

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В МИД РФ оценила атаку АНБ на госинституты Китая.

США ведут себя в киберпространстве все более нагло, взяв курс на его милитаризацию. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница  оценила атаку Агентства национальной безопасности (АНБ) США на Северо-западный политехнический университет КНР. По мнению дипломата, перед общественностью находится очередное доказательство ее слов о милитаризации информационного пространства.

Спецслужбы США и их союзников на системной основе используют информационно-коммуникационные технологии для слежки, кражи персональных данных, организации компьютерных атак, в том числе под чужим флагом.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ добавили, что кибератаки носят гибридный характер, так как в американской стороной вываливается все в информационную и медиасреду.  Мария Захарова добавила, что США не скрывают своих планов обеспечивать безопасность за счет других сторон, а также проводить любую подрывную деятельность.

Захарова: Россия и США обсуждают возобновление инспекций в рамках ДСНВ-3.

Фото и видео: МИД России

Теги: киберпространство, мария захарова, мид, милитаризация, хакеры
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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