Призыв альянса представитель МИД считает бессмысленным.

Мария Захарова ответила на призыв НАТО передать контроль над Крымом Украине. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что требование бессмысленно. Об этом политик рассказала изданию Ura.ru.

Это просто сотрясание воздуха. Позиция России и реальность всем хорошо известна прокомментировала Захарова

Спикер добавила, что сейчас ведомство готовит ответ на заявление представителей альянса. Ранее в НАТО заявили, что по-прежнему не поддерживают Россию в ситуации с полуостровом. Конфликт между Украиной и Россией возникнул в 2014 году, когда Крым перестал управляться Киевом.

В НАТО добавили, что не собираются сотрудничать с Москвой, пока она нарушает границы соседней страны.

Ранее Piter.tv писал о том, что МИД России ответил на угрозу "Азова" о вводе тысячи бойцов в Донбасс.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/The Circus on SHOWTIME, Daily Mail, Sputnik France Play