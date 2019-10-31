В НАТО призвали Россию передать контроль над Крымом Украине

Очередное заседание комиссии "Украина — НАТО" закончилось подписанием документа.

Представители блока НАТО призвали Россию передать контроль над Крымским полуостровом. В заявлении комиссии по сотрудничеству с Украиной отмечается, что в альянсе осуждают наращивание РФ военных сил в Крыму. В НАТО также настаивают, чтобы на полуострове появились международные наблюдательные организации.

В альянсе пообещали, что будут продолжать оказывать военную помощь Украине, в том числе и в переводе местной армии на стандарты альянса.

Отметим, что полуостров Крым присоединился к РФ после референдума, который состоялся в марте 2014 года. Большинство высказалось за вхождение в состав России.

Ранее мы сообщали о том, что генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве.

Видео: Nato, Espreso.TV / YouTube

