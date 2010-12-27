Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Зеленским в Киеве

Альянс едва не забыл дать президенту Украины слово.

Генсек НАТО допустил оплошность на заседании с Владимиром Зеленским в Киеве. После своего выступления Йенс Столтенберг заявил, что публичная часть для прессы завершена. На самом деле после спикера должен был выйти президент Украины для общения с журналистами. Представитель НАТО быстро исправил неточность и передал слово украинскому лидеру. Об этом сообщил "Интерфакс".

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Политик добавил, что процесс важен не только для его страны, но и для членства в альянсе. Он предложил рассмотреть вступление Украины в программу расширенных возможностей НАТО. По его мнению, государство уже готово к данному переходу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Зеленский прокомментировал решение Дании по "Северному потоку – 2".

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