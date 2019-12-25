Захарова ответила Британии на слова о "российской угрозе"

В МИД РФ оценили слова генерала Ника Картера про действия Москвы.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова ответила Великобритании на слова о "российской угрозе". Во время проведения регулярного брифинга с журналистами в Москве чиновница прокомментировала слова экс-начальника штаба королевской обороны Ника Картера. Позицию генерала в МИД РФ сочли дикими и неконкретными. Захарова полагает, что Лондон только прикрывается мнимой опасностью, якобы исходящей от РФ, чтобы оправдать перед общественностью наращивание собственного военного бюджета.

Можно сделать вывод об общем посыле британского военного вновь представить нашу страну в качестве ключевого фактора, якобы подталкивающего Лондон к наращиванию модернизации собственной военной мощи. Мария Захарова, официальный представитель МИД России

Российский МИД подчеркнул, что занимается не разжиганием вооруженных конфликтов, а дипломатическими переговорами и поддержанием мировой стабильности.Захарова призвала тех, кого что-то напрягает в действиях России, заняться своими "акторами политическими".

Захарова: отъезд российских дипломатов из США нельзя назвать иначе как высылкой.

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