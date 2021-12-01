Захарова: отъезд российских дипломатов из США нельзя назвать иначе как высылкой

МИД РФ зеркально ответит партнерам из Вашингтона.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявила о том, что отъезд отечественных дипломатов из США нельзя назвать иначе как высылкой. Такое мнение чиновница представила журналистам во время регулярного брифинга с журналистами в Москве. Она напомнила, что граждан РФ уедут из Вашингтона не по собственному выбору или выбору страны отправителя. Захарова считает, что подобную игру РФ навязывают американские коллеги.

Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом. К 31 января 2022 года Россию должны покинуть сотрудники посольств США в Москве, которые находятся в командировке свыше трех лет. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ напомнили, что пытались долго и последовательно вразумить американцев, а также направить иностранных партнеров на конструктивное решение конфликта. Однак Вашингтон решил не менять свое постановление. Москве приходится зеркально отвечать Белому дому и Госдепу США. Захарова подчеркнула, что Россию также покинут и другие работники дипломатической миссии из Вашингтона (до 1 июля 2022 года) в соразмерном количестве, предъявленному внешнеполитическим ведомством США, если США не откажутся от трехлетнего правила и не пойдут на компромисс.

В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой.

Фото: МИД России

Видео: Youtube/Россия 24