Мария Захарова призвала НАТО заниматься урегулированием конфликта на Донбассе, а не поддерживать милитаризацию Киева.

В МИД назвали украинские заявления об угрозах со стороны России истерикой. Такое заявление перед журналистами во время регулярного брифинга в Москве сделала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства. Мария Захарова видит в полиции Киева отвлекающий маневр для того, чтобы территория украинского государства и дальше могла проходить через военное освоение.

На этом фоне развязанная Киевом и его зарубежными покровителями кампания на уровне истерики в СМИ о якобы готовящемся наступлении России - это просто отвлекающий маневр, искусственно созданный повод для дальнейшего военного освоения территории Украины. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

В МИД РФ призвали иностранных коллег из НАТО прекратить провокации и поощрения милитаристских намерений киевского режима. По мнению Захаровой, Североатлантический альянс должен сконцентрироваться на том, чтобы наладить прямые контакты с ДНР и ЛНР ради урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Чиновница напомнила, что резолюция Совета Безопасности ООН не только ссылается на текст Минских соглашений, но также и включает их в себя.

Захарова попросила учитывать риски при планировании поездок за рубеж.

Фото и видео: МИД России

