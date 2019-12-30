Захарова отреагировала на статью премьера Польши о Второй мировой войне

Официальный представитель МИД РФ высказалась на заданную тему на своей странице в Facebook.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила статью премьер-министра Польши в американской газете Politico как очередную преступную попытку переписать историю Второй мировой войны. Матеуш Моравецкий написал в издании о роли СССР и Красной Армии в освобождении Польши.

Мария Захарова отметила, что премьер Польши посвятил статью Холокосту и при этом делает ее сутью ложные утверждения, среди которых высказывание о том, что 45 лет советской оккупации стоили Польше миллионы жизней. Представитель МИД РФ напомнила, что СССР принимал участие в восстановлении экономики Польши после ее освобождения от армий Гитлера.

Захарова также указывает на высказывание Моравецкого о том, что Красная Армия в принципе "не освобождала" Варшаву и о том, что концлагерь "Освенцим" мог быть освобожден на полгода раньше. Последнее заявление она оценила как "за гранью добра и зла".

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Видео: YouTube / AV Geeks, WatchMojo.com, МИД РФ