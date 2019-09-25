Захарова отреагировала на просьбу УВКПЧ ООН о доступе в Курскую область

В МИД России оценили стремление сотрудников Всемирной организации посетить российский регион.

В Москве надеются на то, что просьба Управления Верховного комиссара Всемирной организации по правам человека (УВКПЧ) о доступе на территорию Курской области не является перформансом. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе.

Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять себя ответственность. Очень хочется надеяться, что это какой-то путь к пробуждению. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что УВКПЧ ООН попросило Россию о доступе в приграничный с Украиной регион для того, чтобы проверить заявления о нарушениях прав человека украинскими военнослужащими.

Захарова: "дипфейк о Запорожской АЭС – не просто бред".

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik