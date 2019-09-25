Захарова: дипфейк о Запорожской АЭС – не просто бред

В МИД России назвали причины, по которым ВСУ используют дезинформацию.

Вброшенный украинскими спецслужбами в интернет дипфейк о якобы готовности российской стороны рассмотреть передачу Запорожской атомной электростанции под контроль киевского режима является "намеренным бредом". Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе. Чиновница объяснила слушателям шоу, что противник хочет дополнительно дестабилизировать обстановку в регионе.

Это не просто бред, это намеренный бред, который хорошо оплачен, для распространения, который должен был дополнительно дестабилизировать обстановку в регионе. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ отмечают, что подделка видеозаписи была адресована международным организациям как элемент информационно-психологического воздействия на их сотрудников. Мария Захарова подчеркнула, что эксперты вместо того, чтобы фиксировать направление ударов или фиксировать состояние атомных объектов сейчас отвлечены перепроверкой российских позиций.

Захарова прокомментировала сфабрикованный украинскими спецслужбами дипфейк.

Фото и видео: ВКонтакте / Радио Sputnik